Больше всего паломников в хадж полетит из Дагестана

Дагестану выделено около 8 тыс мест для паломников в хадж в 2021 году, что составляет 40% от общей квоты для России. Об этом сообщил врио министра по национальной политике и делам религий региона Энрик Муслимов.

Также в 2021 году Саудовская Аравия объявила о возможности проведения умры. В начале апреля, по словам главы ведомства, малое паломничество совершат 175 дагестанцев. Начало хаджа приходится на июль, сообщает "Махачкалинские известия".

Председатель Духовного управления мусульман Дагестана Шамиль Алиханов напомнил, что власти Саудовской Аравии пустят только вакцинированных паломников.