Белоруссия еще не определилась насчет своего участия в "Евровидении"

Национальная телерадиокомпания Белоруссии (Белтелерадиокомпания) пока не приняла окончательное решение по поводу участия страны в конкурсе песни "Евровидение-2021". Об этом сообщает пресс-служба Белтелерадиокомпании.

"В настоящее время Белтелерадиокомпания находится в непрекращающемся диалоге с постоянными службами Европейского вещательного союза (ЕВС), правообладателя конкурса песни "Евровидение", - говорится в сообщении.

В белорусской телерадиокомпании также отметили, что после того, как будет принято окончательное решение о формате участия, они будут готовы ответить на все вопросы, связанные с организацией данного проекта.

Напомним, накануне Европейский вещательный союз принял решение о недопуске к участию в конкурсе "Евровидение" песни белорусской группы "Галасы ЗМеста". По словам организаторов конкурса, композиция "Я научу тебя" не может быть представлена в ее нынешнем виде, поскольку она "ставит под сомнение аполитичность конкурса". Союз также предложил прислать измененную версию композиции или выбрать новую, соответствующую правилам "Евровидения". В противном случае в этом году Белоруссия может быть дисквалифицирована.