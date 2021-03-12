В Европе обеспокоены ситуацией в Грузии

Политический кризис в Грузии вызывает обеспокоенность у Евросоюза. Об этом заявил представитель главы Евросовета Шарля Мишеля по Грузии Кристиан Даниэльсон.

Он отметил, что для Евросоюза Грузия является очень важной страной и поэтому уделяет большое внимание ей. "То, что здесь происходит, - важно для ЕС. Нашу озабоченность вызывает то, что страна находится в тупике", - сказал Даниэльсон.

Дипломат также надеется, что политические партии смогут преодолеть кризис во благо страны, и заявил о готовности помочь им в достижении компромисса.

Даниэльсон по просьбе Мишеля приехал в Тбилиси, где встретился с президентом Грузии Саломе Зурабишвили и премьер-министром Ираклием Гарибашвили.