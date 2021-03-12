ВОЗ и EMA рекомендуют не отказываться от вакцины AstraZeneca

Семь стран прекратили использование вакцины AstraZeneca, так как выявляются случаи образования тромбов после ее использования, однако ВОЗ рекомендует продолжать использовать препарат.

Представитель ВОЗ в России Мелита Вуйнович сообщила, что у организации нет данных, что вакцина AstraZeneca может наносить вред здоровью.

Европейская EMA также рекомендует продолжать вакцинацию этим препаратом.

"Позиция EMA заключается в том, что преимущества вакцины продолжают перевешивать риски и что вакцинация может продолжаться, пока ведется расследование случаев тромбоэмболических осложнений", - сообщается в пресс-релизе.

На 10 марта в ЕС зарегистрированы 30 случаев тромбоэмболических осложнений среди примерно 5 млн человек, привитых вакциной AstraZeneca. "Число случаев осложнений среди вакцинированных не превышает число случаев среди населения в целом", - отметили в ЕМА.