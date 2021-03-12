Госдеп США разочарован досрочным освобождением армянского террориста

Госдепартамент США разочарован решением Верховного суда округа Лос-Анджелес об условно-досрочном освобождении Хампига Сасуняна, который был признан виновным в убийстве генерального консула Турции в 1982 году.

В заявлении Госдепа отмечается, что нападение на дипломата является не только тяжким преступлением против конкретного человека, но и угрожает дипломатии в целом.

В нем также говорится о том, что для обеспечения безопасности американских дипломатов, работающих по всему миру, США давно придерживаются той позиции, чтобы убийцы дипломатов получали максимально возможное наказание и отбывали эти приговоры без права условного или досрочного освобождения.

Помимо этого, Госдеп в очередной раз выразил глубочайшие соболезнования семье Арикана и своим коллегам из министерства иностранных дел Турции в связи с их утратой.