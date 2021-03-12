Лукашенко не планирует делать прививку от COVID-19

Глава Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что пока не собирается прививаться от коронавируса, сообщает президентская пресс-служба.

"Я надеюсь, что у меня еще антитела сохранились, хотя времени с августа достаточно прошло. Надо уже смотреть, но я надеюсь, не паникую. У меня нет возможности паниковать. Если президент запаникует, следом будете вы, а потом весь народ. Я принял решение, что коль у меня есть антитела, мне вакцинироваться не надо. Но придет время, надо будет попробовать", - сказал Лукашенко, заверив, что белорусы в перспективе сами будут выбирать препараты от коронавируса

Он также отметил, что в 20-х числах марта в Белоруссии начнется производство российского "Спутника V". "До конца месяца мы произведем. И очень надеюсь, что где-то во второй половине этого года мы не просто произведем вакцину по российской технологии, а сделаем свою, специалисты работают, то есть уже на нашей базе, наших технологиях", - добавил Лукашенко.