В России рекордно подорожал бензин

Стоимость бензина Аи-92 выросла 12 марта до 55,75 тыс рублей за тонну, побив исторический рекорд мая 2018 года, передают данные Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой биржи.

В ходе торгов цена повысилась на 1,71%. С начала года стоимость увеличилась на 12,33%. Резкий скачок цены на топливо на отечественных АЗС в первую неделю марта связан с увеличением цен из-за сезонного спроса, сообщили ТАСС в Минэнерго.

Ранее правительство решило скорректировать демпферный механизм на рынке топлива. Будет проведена индексация заложенных в нем цен в соответствие с уровнем фактического роста цены в рознице.