Ученые выяснили, почему бег дает ощущение эйфории

Ученые из Германии установили, что удовольствие от бега вызывают не эндорфины, как раньше было принято считать.

Многие люди отмечают, что после бега испытывают чувство эйфории и снижение тревожности. Оказалось, причина в эндоканнабиноидах, эти вещества, схожие по строению и действию с действующим компонентом каннабиса, вырабатываются в организме.

Исследование было проведено на 63 добровольцах, которые регулярно бегают или делают другие упражнения на выносливость. Чтобы опровергнуть связь радости от бега с эндорфинами, половине участников давали налтрексон - препарат, блокирующий опиоидные рецепторы. Эндорфины имеют сходное действие с опиатами, они могут снимать боль и влиять на наше эмоциональное состояние. Вторая половина группы получала плацебо.

Ученые сравнили данные участников во время бега и во время ходьбы и дали им заполнить анкеты. Выяснилось, что радость от бега ощутили в равной степени все добровольцы, при этом уровень эндоканнабиноида у всех был высокий, а разницы в уровне эндорфинов, несмотря на блокирующих их препарат, не было. Так ученые установили, что за эйфорию у бегунов отвечает эндоканнабиноид.