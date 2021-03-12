Президент UFC рассказал, почему Макгрегор уступил Порье

Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт поделился своим мнением о том, почему бывший чемпион промоушена в двух весовых категориях Конор Макгрегор уступил американцу Дастину Порье в матче-реванше.

"Я не считаю, что он проиграл из-за отсутствия трэш-тока или чего-то в этом духе. И не знаю, правда ли это, ведь только Конор может ответить на этот вопрос", - поведал Уайт в интервью YouTube-каналу BT Sport.

По мнению президента UFC, Конор просто недооценил Дастина.

Напомним, бой между Конором Макгрегором и Дастином Порье состоялся 23 января на турнире UFC 257, проходившем на "Бойцовском острове" в Абу-Даби (ОАЭ). Победу во втором раунде техническим нокаутом одержал Порье. Это был матч-реванш Конора с Порье. Первый их бой состоялся 27 сентября 2014 года и завершился победой ирландца нокаутом. После поединка Макгрегор был отстранен из UFC на 6 месяцев по медицинским соображениям.

На счету Порье 33 поединка в смешанных единоборствах, в которых он одержал 27 побед и потерпел шесть поражений. У Макгрегора 27 боев, в которых он одержал 22 победы и потерпел пять поражений.