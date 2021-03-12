"Принять в лоно родины": Как Россия, Турция и Катар могут урегулировать конфликт в Сирии?

В Дохе прошла первая встреча с участием глав МИД России, Турции и Катара, посвященная сирийскому урегулированию. Министры заявили, что такие переговоры станут регулярными. Зачем каждому из трех игроков нужны подобные встречи, и могут ли они продвинуть решение конфликта в Сирии?

11 марта в Дохе глава МИД РФ Сергей Лавров вместе со своими коллегами из Турции и Катара Мевлютом Чавушоглу и Мухаммедом бен Абделем Рахманом Аль Тани запустил новый трехсторонний формат о прекращении конфликта в Сирии. Несмотря на то, что три страны имеют полярные позиции по Сирии – Россия поддерживает правительство Башара Асада, Турция и Катар защищают оппозицию – у них все-таки есть общие интересы. Во-первых, они заинтересованы в территориальной целостности Сирии. В совместном заявлении "подтверждена решимость бороться с терроризмом во всех его формах и проявлениях, противодействовать реализации сепаратистских планов, которые подрывают территориальную целостность Сирии и ставит под угрозу национальную безопасность соседних стран", отметил Лавров.

Для России целостность Сирии важна, чтобы гарантировать власть Дамаска над всеми неуправляемыми территориями страны. Анкара же заинтересована в этом пункте, чтобы воспрепятствовать независимости курдских сепаратистов из движения YPG. Для Турции борьба с терроризмом – это, в первую очередь, противостояние YPG, контролирующей при поддержке Пентагона большие территории за рекой Евфрат, для России – уничтожение осевшей в северо-западной провинции Идлиб "Хайят Тахрир Аш-шам" (запрещённая в России террористическая организация). ИГИЛ ( запрещённая в России террористическая организация) же считается абсолютным злом для каждой из сторон.

Лавров, Чавушоглу и Аль Тани сошлись во мнениях в поддержке важного для Москвы добровольного возврата беженцев и внутренне перемещенных лиц, а также работы Конституционного комитета. Последний, кстати говоря, был запущен в 2018 году благодаря усилиям России и Турции после Конгресса сирийского национального диалога в Сочи. Повисшей в воздухе осталась тема санкций. Лавров заявил об ущербности ограничительных мер для экономики и гуманитарной ситуации в Сирии. Однако Доха и Анкара, будучи сторонниками смещения Асада, настаивают на продолжении давления на Дамаск. Вслух в присутствии Лаврова о санкциях Чавушоглу и Аль-Тани говорить не стали.

Мотивы сторон

Координатор ближневосточных проектов Российского совета по международным делам (РСМД) Руслан Мамедов полагает, что трехсторонний формат позволит России влиять на отдельные группы сирийской оппозиции.

"Для России такие встречи необходимы, поскольку Катар отсутствует в астанинском формате. У Катара есть возможности влиять на те или иные группы сирийской оппозиции, потому что он выступает их спонсором. В этом плане договоренности одновременно с Турцией и Катаром могут позволить преодолеть противодействие, которое до сих пор оказывалось отдельными группировками сирийской оппозиции, по примирению с правительством в Дамаске", - сказал он в беседе с "Вестником Кавказа".

Старший научный сотрудник вашингтонского Middle East Institute Чарльз Листер в интервью изданию Al Monitor отметил, что для России трехсторонняя группа "могла бы предложить более реалистичную платформу, с помощью которой можно было бы довести до сведения американцев потенциальное решение сирийской проблемы без осложняющего фактора в виде первоначального участия Ирана".

Для Турции и Катара новый формат нужен, чтобы "инкорпорировать оппозиционные группы в будущую государственную систему и договориться о модальностях новой политической системы Сирии", говорит Руслан Мамедов. Американский эксперт исходит из того, что он позволит Катару стать "медиатором и катализатором решения большого конфликта", а также отодвинуть в сторону ОАЭ, заигрывающие с правительством Асада. "Для турок участие в трехстороннем процессе вместе с Катаром дает возможность усилить рычаги воздействия на их коллегу-соперницу Россию, с которой Анкара поддерживает деликатные отношения, основанные на балансе и сдерживании", добавил Чарльз Листер.

Жизнеспособность формата

Три министра договорились проводить трехсторонние консультации регулярно. По сирийской проблематике уже есть два формата – Женевский и Астанинский. Первый проводится при поддержке западных стран, второй – при ко-спонсорстве РФ, Турции и Ирана. Цель каждого из них состоит в сближении позиций правительства Асада и оппозиции. Не перегружает ли урегулирование конфликта в Сирии создание еще одного формата? По словам Лаврова, "дохийский формат" никоим образом не замещает Астанинский формат в составе России, Турции и Ирана, а дополняет его.

Эксперт РСМД сомневается, что трехсторонние переговоры могут продвинуть решение конфликта в Сирии, но допускает их вклад в урегулирование.

"Я не думаю, что трехсторонний формат продвинет решение конфликта в Сирии, но он может внести свой посильный вклад. Это шахматная доска вокруг Сирии. Здесь несколько досок на разных уровнях с разными игроками. Катарский формат – это лишь одна из досок, на которой придется играть, но, конечно, важная. Эти трехсторонние консультации поддерживают процесс, который был начат в Астане. В частности, по техническим договоренностям на земле. В некоторой степени они помогут политическому урегулированию, но не заменят собой Астанинский и Женевский процессы".

По мнению востоковеда, Россия будет пытаться решать одновременно две сложные задачи: возвращение Сирии в Лигу арабских государств и включение оппозиции в будущее правительство национального согласия. Первая задача уже отчасти реализуется. ОАЭ поддержали реанимацию Дамаска в ЛАГ: "Я думаю, этот трехсторонний формат между Россией, Турцией и Катаром нацелен на то, чтобы попробовать заставить Катар быть помягче в отношении официального Дамаска и договориться о модальностях в среднесрочной перспективе возвращения Сирии в ЛАГ".

Что касается интеграции оппозиции во власть, то здесь многое будет зависеть от позиции Асада. "Главный вопрос – пойдет ли Дамаск на какие-то компромиссы, на какое-то политическое урегулирование. Конечно, все ключи от урегулирования этого вопроса находятся сегодня в Дамаске. Но он, как мне представляется, не заинтересован в каком-либо сближении с оппозиционными сирийскими группами, просто потому что скоро выборы. Только после выборов Дамаск будет спокоен в отношении того, как и с кем общаться, как и кого обратно принимать в "лоно родины", - это то, что они любят говорить", - подчеркнул Руслан Мамедов.