Интернет в Казахстане может подорожать на 20%

Новые требования к минимальной скорости интернета в Казахстане могут привести к повышению тарифов на 20%.

"Следующая мера, которую мы осуществили - установили требования по качеству связи для 3G и 4G. Раньше минимального порога качества установлено не было. Мы с операторами ведем работу по методам измерения и условиям для того, чтобы выписать штраф", - рассказал на расширенном заседании коллегии Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Казахстана Багдат Мусин, министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности республики.

Минимальная скорость для 3G это 1 мегабит в секунду, для 4G - 5 мегабит. Операторы заявляют, что невозможно повсеместно выдержать установленную скорость.

"Чтобы стремиться выполнить эту цель, нам нужно докупить дополнительное оборудование - на определенных элементах сеть нужно нарастить в три раза. Причем это наращивание займет не менее года и будет "про запас", то есть останется невостребованным", - пояснил генеральный директор Beeline Казахстан Евгений Настрадин.

"Для индустрии это означает такую дилемму: либо не инвестировать в новые технологии и подключение к связи удаленных районов, либо пересмотреть цены на интернет для текущих клиентов до 20%", отметил он.