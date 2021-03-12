Песков: макроэкономическая стабильность в России неоспорима

Макростабильность в России неоспорима и высоко оценивается в мире, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"ЦБ является мегарегулятором, и вы знаете, что макростабильность в России - это тот факт, который абсолютно является неоспоримым и никем не оспаривается в мире, наоборот, макростабильность является тем фактором, который на самом деле получает наивысшую оценку среди мировых финансистов", - сказал он, отвечая на вопрос о роли ЦБ в повышении инвестиционной активности в России и должен ли регулятор проводить более стимулирующую политику.

Накануне президент Владимир Путин отметил, что в прошлом году на фоне кризиса Россия смягчила макроэкономическую политику, ключевая ставка была снижена до исторического минимума.