Главная » Новости

Снегопад и гололед приостановили движение в Карачаево-Черкесии

Снегопад и гололед приостановили движение в Карачаево-Черкесии

В УГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии сообщили об ограничении движения на дороге Черкесск-Исправная-Сторожевая в Карачаево-Черкесии из-за снегопада и гололеда.

Уточняется, что движение ограничено на участке с 21 км по 22 км. В настоящее время ведутся работы по очистке дорожного полотна. Кроме того, в ведомстве предупредили, что в некоторых районах республики сегодня ожидаются обильные снегопады, метели и образование гололеда на дорогах.

1200 просмотров





Вестник Кавказа

в YouTube

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!