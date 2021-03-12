Снегопад и гололед приостановили движение в Карачаево-Черкесии

В УГИБДД МВД по Карачаево-Черкесии сообщили об ограничении движения на дороге Черкесск-Исправная-Сторожевая в Карачаево-Черкесии из-за снегопада и гололеда.

Уточняется, что движение ограничено на участке с 21 км по 22 км. В настоящее время ведутся работы по очистке дорожного полотна. Кроме того, в ведомстве предупредили, что в некоторых районах республики сегодня ожидаются обильные снегопады, метели и образование гололеда на дорогах.