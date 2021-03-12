В ДТП в Восточном Казахстане пострадали 11 человек
В пятницу утром в Семее на востоке Казахстана произошло ДТП с участием маршрутного автобуса и КамАЗа, пострадали 11 человек.
"51-летний водитель маршрутного автобуса следовал со стороны цементного завода в направлении города, где допустил столкновение с КамАЗом, которым управлял 44-летний водитель", - сообщили в пресс-службе департаменте полиции Восточно-Казахстанской области, пишет Sputnik Казахстан.
С различными травмами в больницу обратились одиннадцать пассажиров автобуса.
Расследование установит причину столкновения, оба водителя направлены на медицинское освидетельствование.
Вестник Кавказа
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