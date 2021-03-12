В Турции пройдут переговоры по Афганистану

Глава турецкого внешнеполитического ведомства Мевлют Чавушоглу подтвердил проведение в Стамбуле переговоров по мирному урегулированию в Афганистане.

Он отметил, что переговоры состоятся в апреле нынешнего года, а также добавил значимость Стамбула в проведении встречи по афганской проблеме.

"Мы планируем провести встречу в апреле, сейчас мы обсуждаем дату и ее содержание. Конечно, нет особого значения, в каком месте мы ее организуем. Однако для того, чтобы всем было легче принять в ней участие, мы проведем ее в Стамбуле", - приводит слова министра Anadolu.