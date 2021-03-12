Фонд Гейдара Алиева контролирует лечение заслуженного артиста Азербайджана Парвиза Багирова

Актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, заслуженный артист Парвиз Багиров переведен из городской клинической больницы №5, где он проходил курс лечения при поддержке Фонда Гейдара Алиева, в Bona Dea International Hospital, проинформировал глава пресс-службы театра Джавид Зейналлы.

По его словам, актер несколько дней провел в реанимационном отделении, а в настоящее время его лечение продолжается в палате.

Зейналлы сообщил, что медики оценивают состояние Багирова как стабильное, средней тяжести.