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Фонд Гейдара Алиева контролирует лечение заслуженного артиста Азербайджана Парвиза Багирова

Фонд Гейдара Алиева контролирует лечение заслуженного артиста Азербайджана Парвиза Багирова

Актер Азербайджанского государственного академического национального драматического театра, заслуженный артист Парвиз Багиров переведен из городской клинической больницы №5, где он проходил курс лечения при поддержке Фонда Гейдара Алиева, в Bona Dea International Hospital, проинформировал глава пресс-службы театра Джавид Зейналлы.

По его словам, актер несколько дней провел в реанимационном отделении, а в настоящее время его лечение продолжается в палате.

Зейналлы сообщил, что медики оценивают состояние Багирова как стабильное, средней тяжести.

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Вестник Кавказа

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