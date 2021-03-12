Чавушоглу: Турция и Египет возобновили контакты на дипломатическом уровне

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу сообщил о том, что контакты между Анкарой и Каиром на дипломатическом уровне возобновлены.

По его словам, с учетом того, что связей между странами не было много лет, невозможно полностью наладить отношения в один момент. "Для этого нужно проводить последовательные встречи, определить дорожную карту и действовать исходя из этого, - указал дипломат.

Далее Чавушоглу отметил, что у Турции есть контакты с Египтом между разведывательными учреждениями и на уровне внешнеполитических ведомств. "Мы также начали контакты на дипломатическом уровне", - сообщил глава МИД Турции, передает ТАСС.