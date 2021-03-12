Армения впервые после разгрома армии проведет масштабные военные учения

Вооруженные силы Армении проведут с 16 по 20 марта масштабные военные учения с участием 7,5 тыс военнослужащих. Об этом сообщает пресс-служба Минобороны республики.

"С 16 по 20 марта ВС Армении по всем операционным направлениям проведут тактические и тактико-профессиональные учения с привлечением общевойсковых подразделений и сил специальных войск", - поведали в ведомстве.

В учениях будет задействовано около 200 ракетных, реактивно-артиллерийских, артиллерийских средств, более 150 противотанковых средств, около 100 единиц бронетехники, более 90 средств ПВО и авиация. Таким образом, Армения возобновляет военные учения после разгромного поражения в Карабахской войне, где только в сентябре-ноябре 2020 года погибло порядка 5 тыс и дезертировало порядка 10 тыс армянских солдат и офицеров.

Данное сообщение было опубликовано спустя два дня после того, как Азербайджан объявил о масштабных военных учениях. Напомним, что 15 марта ВС Азербайджана начнут оперативно-тактические учения с привлечением различных видов войск. К учениям, которые пройдут под руководством министра обороны, будут привлечены до 10 тыс личного состава военнослужащих, около 100 единиц танков и другой бронетехники, до 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц военной авиации, а также беспилотные летательные аппараты различного назначения.

Как отметил в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" военный эксперт, политический консультант Олег Кузнецов, у Армении сейчас нет понимания того, что именно осталось от ее вооруженных сил после поражения в Карабахской войне, и такие учения станут своего рода инвентаризацией вооружений и личного состава. "Сейчас идет чехарда с руководством Генерального штаба, который занимается подготовкой вооруженных сил, и учения станут способом реально оценить то, что имеется в распоряжении армии. Надо понимать, что 7,5 тыс человек, которые будут задействованы – это практически все силы, которые физически могут бы привлечены к учениям, за исключением тех, кто находятся на постоянном боевом дежурстве в средствах ПВО, технической разведки и радиотехнической борьбы", - пояснил он.

"Собрав всех, кого можно, на учения, Армения сможет оценить свой текущий военно-технический потенциал после поражения в войне с Азербайджаном и определить направления развития вооруженных сил, посчитать, сколько денег и какая помощь со стороны ОДКБ им понадобится. Также задействование в учениях, фактически, половины (в советских масштабах) армейской дивизии говорит о том, что будут не только оценивать потенциал личного состава сухопутных войск, но и приводить в соответствие с реалиями дня армянский генералитет, которого на сегодня явно избыток. Для того количества военнослужащих, которые примут участие в учениях, достаточно одного-двух генералов, а не полусотни – а их в Армении именно столько. Можно ожидать продолжения массовой чистки армянского генералитета", - заявил Олег Кузнецов.