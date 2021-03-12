Регионы СКФО замкнули рейтинг качества образования

Рособрнадзор и Федеральный институт оценки качества образования впервые составили рейтинг субъектов России по качеству школьного образования. Данные исследования опубликованы на сайте ведомства.

Самые высокие оценки по уровню образования получили Санкт-Петербург (92,1), Москва (92) и Ленинградская область (77,1). В десятке регионов также оказались Калининградская и Ярославская области, Удмуртия, Свердловская область, Пермский край, Мурманская область.

Самые низкие показатели были зафиксированы в Ингушетии (7,8 балла), Дагестане (10,6), Чечне (13,7), Карачаево-Черкесии (13,7) и Кабардино-Балкарии (15,5).

Исследователи отметили низкую доступность образования в регионах Северного Кавказа, где во многих учебных заведениях до сих пор есть трехсменка. Чуть выше качество школьного образования - в Северной Осетии (75-я позиция из 85-ти). Самый же высокий показатель в округе зафиксирован на Ставрополье. Край расположился на 25-й строчке, опередив в этом списке Краснодарский край.

