РФС опубликовал расписание матчей 1/4 финала Кубка России

Российский футбольный союз (РФС) представил расписание матчей 1/4 финала Кубка России. На этой стадии турнира сыграют "Арсенал", "Ахмат", "Динамо", "Крылья Советов", "Локомотив", "Сочи", "Уфа" и ЦСКА.

7 апреля:

19:00 "Ахмат" — "Уфа"

19:00 "Сочи" — "Локомотив"

8 апреля:

17:30 "Крылья Советов" — "Динамо"

19:30 "Арсенал" — ЦСКА

Напомним, ранее встречи 1/4 финала Кубка России были перенесены со 2 и 3 марта на 7 и 8 апреля.