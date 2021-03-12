РФС опубликовал расписание матчей 1/4 финала Кубка России
Российский футбольный союз (РФС) представил расписание матчей 1/4 финала Кубка России. На этой стадии турнира сыграют "Арсенал", "Ахмат", "Динамо", "Крылья Советов", "Локомотив", "Сочи", "Уфа" и ЦСКА.
7 апреля:
19:00 "Ахмат" — "Уфа"
19:00 "Сочи" — "Локомотив"
8 апреля:
17:30 "Крылья Советов" — "Динамо"
19:30 "Арсенал" — ЦСКА
Напомним, ранее встречи 1/4 финала Кубка России были перенесены со 2 и 3 марта на 7 и 8 апреля.
Вестник Кавказа
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