В Дагестане непогода оставила около 100 сел без электричества

Сильный ветер и снегопад оставили без электричества сотню сел в Дагестане.

"Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в 95 населенных пунктах республики (около 111 200 человек). Мощность отключенных потребителей - 41,6 МВт", - сообщает Минэнерго России, пишет "Интерфакс".

Восстановлением электроснабжения в республике занимаются 79 бригад (237 специалистов и 55 единиц техники).

Электричества нет в некоторых районах Махачкалы и Кизилюрта, в Хасавюртовском, Табасаранском, Унцукульском, Манарамкентском, Кайтагском, Дербентском, Кизлярском, Буйнакском, Карабудахкентском, Кумторкалинском и Новолакском районах Дагестана.

Планируется, что вернуть электричество удастся к 16.00.