Снегопад закрыл аэропорт Минвод

Аэропорт ставропольского города Минеральные Воды, временно закрыт из-за неблагоприятных погодных условий.

На странице аэропорта в Instagram сообщается о том, что в настоящее время ведутся работы по очистке взлетно посадочной-полосы от выпавшего снега. "Сегодня нас замело снегом. В связи с неблагоприятными метеоусловиями международный аэропорт Минеральные Воды временно закрыт", - информирует воздушная гавань.

Планируется, что работа аэропорта будет восстановлена после 12.00.