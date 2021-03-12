Пенсионный возраст полицейских в Казахстане хотят повысить

МВД Казахстана изучает возможность повышения пенсионного возраста для сотрудников полиции.

"Многие наши опытные и профессиональные полицейские в 45−55 лет вынуждены покинуть службу и уйти на пенсию. Они сейчас работают в различных коммерческих структурах. Мы поднимаем вопрос (более позднего) выхода на пенсию", - заявил в сенате глава МИД Казахстана Ерлан Тургумбаев, пишет Sputnik Казахстан.

При повышении пенсионного возраста майоры будут уходить на пенсию в 52 года, подполковники - в 55, полковники - в 58, высший руководящий состав- в 63 года.

Глава МВД отметил, что в других странах пенсионный возраст поднят до 60-65 лет. "Мы хотим тоже проработать данный вопрос", - заключил он.