Рейс Москва-Махачкала приземлился в Сочи

Пассажирский рейс Москва – Махачкала совершил посадку в Сочи из-за неблагоприятных погодных условий в столице Дагестана, сообщает пресс-служба компании "Аэродинамика.

"В Сочи на запасной аэродром приземлился "Боинг-737" авиакомпании "Якутия", летевший по маршруту "Внуково-Махачкала" по метеоусловиям Махачкалы - снегопада", - приводит слова работника пресс-службы "Интерфакс".

Стоит добавить, что из-за снегопада в Краснодар прибыл рейс "Пермь - Минеральные Воды" авиакомпании "Азимут".