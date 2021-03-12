Председатель ПАСЕ летит в Москву обсудить ситуацию в Совете Европы

На следующей неделе председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс отправится с рабочим визитом в Россию, в рамках которого обсудит ситуацию в Совете Европы. Об этом сообщила сегодня на брифинге для журналистов официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

В ходе поездки, которая продлится с 15 по 16 марта, Дамс проведет встречу с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

"Программа предусматривает встречу с главой российского внешнеполитического ведомства, в ходе которой предполагается обсудить ситуацию в Совете Европы, а также актуальные международные вопросы на повестке организации", - поведала Захарова.