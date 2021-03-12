В Алматы приостановят работу транспорта и метро

Общественный транспорт и метрополитен не будут работать в Алматы на выходных. Также будут закрыты торговые центры и рынки.

Работа маршрутных такси и метро в плановом режиме возобновится с 15 марта, сообщает "Спутник-Казахстан".

Жители города уже отреагировали на данное постановление, посчитав, что ограничения вызваны не коронавирусной инфекцией, а желанием адвокатов выйти на митинг и выразить несогласие с решениями Министерства юстиции по ограничению их работы. Граждане также возмущены возможным спросом и ростом цен на такси.

Стоит добавить, что Алматы находится в "красной" зоне по распространению COVID-19.