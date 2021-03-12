Мурашко: "Спутник V" высокоэффективен против коронавируса

Вакцина против коронавируса нового типа "Спутник V" в ходе исследований продемонстрировала высокую эффективность против британского штамма. Об этом сообщил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.

"По результатам исследования, уровень нейтрализующих антител к британскому штамму достоверно не отличается от уровня нейтрализующих антител к исходному штамму SARS-CoV-2", - сказал он, пояснив, что таким образом, "Спутник V" защищает от мутировавшего британского штамма коронавируса не менее эффективно, чем от обычного штамма, передает ТАСС.

Ранее сообщалось, что за минувшие сутки выявлено 9 794 случаев заболевания коронавирусом.