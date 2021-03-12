ВОЗ выступает против паспортов вакцинации, дающих преимущество привившимся

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что ВОЗ не рекомендует вводить специальные паспорта вакцинации, которые давали бы какие-либо привилегии или позволяли путешествовать.

"Это позиция ВОЗ на данный момент, этим будет заниматься чрезвычайный комитет ВОЗ по ковиду", - сказала она в интервью "Эхо Москвы".

Она объяснила, что причиной данных рекомендаций является нехватка вакцин и проверка их эффективности по предупреждению инфекции. По словам представителя ВОЗ, примерно через три месяца будет позиция организации и рекомендация, стоит ли вводить паспорта или нет.

Напомним, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией 11 марта 2020 года. Согласно последним данным, число заразившихся коронавирусом по всему миру превысило 118 млн, из них более 2,6 млн человек скончались. В России выявлены 4 370 617 случаев заражения.