В России выявили 9 794 новых случая коронавируса

Оперативный штаб по предупреждению завоза и распространения коронавируса сообщает, что на территории России выявили еще 9,8 тыс случаев заражения.

"За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции - 9 794 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 1 280 (13,1%) без клинических проявлений", - информирует штаб.

Больше всего новых случаев в Москве - 1 610, в Петербурге - 957, в Московской области - 476. В Краснодарском крае - 130, в Ставропольском крае - 113, в Крыму - 62, в Кабардино-Балкарии - 59, в Дагестане - 40, в Северной Осетии - 20, в Адыгее - 14, в Ингушетии - 14, в Карачаево-Черкесии - 13, в Чечне - 11.

Суточный прирост составил 0,22%, общее число инфицированных в России достигло 4 370 617 человек.

Выписаны за сутки по выздоровлении 13 496 человек, за все время - 3 973 029 человек.

Умерли за сутки 486 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 91 220 человек.