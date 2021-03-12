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Создатель запрещенной в России организации задержан в Крыму

Создатель запрещенной в России организации задержан в Крыму

В Ялте задержали основателя ячейки запрещенной в России организации "Свидетели Иеговы", которого обвиняют в финансировании экстремистской деятельности, сообщает пресс-служба главка СКР по региону.

Следствием было установлено, что мужчина собирал средства с граждан на деятельность ячейки, несмотря на ее ликвидацию и запрет. В ходе оперативно-разыскных мероприятий было проведено 13 обысков по местам проживания сторонников организации.

В Следственном комитете сообщили, что была изъята экстремистская литература, компьютерная техника, электронные носители и иные материалы.

В отношении создателя ячейки было возбуждено уголовное дело по части 1 стастьи 282.3 УК РФ (финансирование экстремистской деятельности).

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Вестник Кавказа

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