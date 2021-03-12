Повышенные дозы витамина C помогут избежать весенних простуд

Риск заболеть респираторными инфекциями в период весеннего снижения иммунитета будет ниже, если увеличить ежедневные дозы витамина C, считает врач-терапевт городской клинической больницы №17 Фатима Мамилова.

"Чтобы снизить риск заражения, нужно увеличить ежедневное потребление витамина С: пить чай с шиповником или малиновым вареньем, есть больше цитрусовых, зелень", - рассказала врачи Агентству "Москва".

Она добавила, что полезно также включить в ежедневный рацион чеснок и лук, можно принимать настойки эхинацеи и женьшеня.

Для профилактики простуд полезно промывать верхние дыхательные пути физиологическим раствором, добавила Мамилова.

"Физическая активность, спорт и закаливание также являются очень действенными способами повышения иммунитета. К примеру, дыхательная гимнастика позволяет улучшить состояние при астеническом синдроме после длительных ОРВИ и бронхита, улучшить вентиляцию легких и бронхиального дерева, облегчить состояние при синдроме хронической усталости", - поделилась терапевт.