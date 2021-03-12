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Турцию тряхнуло на 3,8

Турцию тряхнуло на 3,8

Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Турции, в 34 км к юго-западу от города Игдыр. Об этом передает пресс-служба МЧС Армении.

Сообщается, что землетрясение произошло в 09:57 по местному времени. По данным армянского сейсмологического ведомства, в эпицентре подземные толчки достигали 5 баллов, очаг залегал на глубине 10 км.

Толчки магнитудой 2-3 балла ощущались в армянских населенных пунктах Вардашен и Джанфида Армавирской области и силой 2 балла в Ереване.


 

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