Турцию тряхнуло на 3,8

Землетрясение магнитудой 3,8 произошло в Турции, в 34 км к юго-западу от города Игдыр. Об этом передает пресс-служба МЧС Армении.

Сообщается, что землетрясение произошло в 09:57 по местному времени. По данным армянского сейсмологического ведомства, в эпицентре подземные толчки достигали 5 баллов, очаг залегал на глубине 10 км.

Толчки магнитудой 2-3 балла ощущались в армянских населенных пунктах Вардашен и Джанфида Армавирской области и силой 2 балла в Ереване.



