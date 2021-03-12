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"Китай готов совместно с Россией бороться с пандемией"

&quot;Китай готов совместно с Россией бороться с пандемией&quot;

Пекин намерен продолжить борьбу с пандемией нового коронавируса совместно с Москвой, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь в ходе выступления на  регулярном брифинге.

По его словам, руководство страны считает такое взаимодействие очень продуктивным.

"Мы высоко оцениваем сотрудничество с Россией в данном направлении", - подчеркнул китайский дипломат, комментируя высказывания пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова о российско-китайском партнерстве.

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Вестник Кавказа

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