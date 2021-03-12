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Жизненно важные лекарства будут выпускать в Москве

Жизненно важные лекарства будут выпускать в Москве

Первые партии препаратов для лечения онкологии от нового завода компании "Биокад" в Зеленограде получат московские больницы уже в марте-апреле этого года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Всего до конца 2027 года компания предоставит городу около четырех десятков лекарств в рамках офсетного контракта. В настоящее время Москвой заключено пять офсетных контрактов на выпуск лекарств, медицинских изделий и детского питания для молочных кухонь.

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