Жизненно важные лекарства будут выпускать в Москве

Первые партии препаратов для лечения онкологии от нового завода компании "Биокад" в Зеленограде получат московские больницы уже в марте-апреле этого года, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Всего до конца 2027 года компания предоставит городу около четырех десятков лекарств в рамках офсетного контракта. В настоящее время Москвой заключено пять офсетных контрактов на выпуск лекарств, медицинских изделий и детского питания для молочных кухонь.