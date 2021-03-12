В Армении выявили 818 новых случаев коронавируса

За сутки в Армении подтвердили 818 новых случаев заражения коронавирусом.

Общее число инфицированных в республике достигло 177 104, сообщает Национальный центр по контролю и профилактике заболеваний.

Излечились 165 718 человек, умерли от осложнений коронавируса 3243 человека, за сутки - 4. Еще 835 пациентов с коронавирусом умерли по другим причинам, за сутки - 1.

В Армении за время пандемии провели 765 879 тестов на выявление коронавируса.