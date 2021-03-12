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В Грузии еще 332 человека заразились коронавирусом

В Грузии еще 332 человека заразились коронавирусом

За сутки в Грузии выявили 332 новых случая заражения коронавирусом.

Общее число инфицированных достигло 274 377, сообщается на официальном сайте StopCov.

Выписаны за сутки 343 человека, всего выздоровели 267 764 пациента. Умерли за сутки 12 пациентов с коронавирусом, с начала пандемии - 3 634.

Показатель инфицирования за сутки составил 1,24%, за последние семь дней - 1,72%.

В карантине находятся 245 человек, в стационарах наблюдаются 1 310, в ковид-гостиницах остаются 130.

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Вестник Кавказа

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