Две женщины отравились газом в Рустави

Два человека были госпитализированы после отравления газом в Рустави. Пострадавшие –бабушка и внучка – доставлены в городскую клинику.

перед тем, как потерять сознание, внучка успела позвонить на 112 и вызвать скорую, входную дверь открыть она не смогла. Дверь взломал сосед.

По словам врачей, состояние пациентов стабильное, они уже отправились домой. На месте работали бригады скорой медицинской помощи, спасателей и SOCAR Georgia Gas, передает Sputnik Грузия.