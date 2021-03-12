Ветер с порывами до 38 м/с ожидается в пятницу на курортах Краснодарского края

Специализированный центр гидрометеорологии и мониторинга окружающей среды Черного и Азовского морей сообщает, что в первой половине дня 12 марта на участке от Анапы до Геленджика прогнозируется сильный северо-восточный ветер, порывы могут достигать 35-38 м/с.

Температура воздуха при шквальном ветре составит минус 6-8 градусов.

Накануне ураганный ветер был в Новороссийске. В Геленджике до утра 15 марта введен режим повышенной готовности.

В регионе метель, в Сочи - рекордные снегопады. Видимость на дорогах минимальная, движение затруднено.