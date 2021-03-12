В Казахстане дорога М-38 от Китая до границы России станет платной

Дорога М-38 почти полностью станет платной в 2021 году, сообщила пресс-служба "Казавтожол".

Эта трасса проходит через восток Казахстана от границы Китая до границы России.

"Участок трассы М-38 Павлодар - Семей - Калбатау протяженностью 464 километра станет платным уже в текущем году. В Павлодарской области на нем установлены и запущены в тестовом режиме три арки контроля, в Восточно-Казахстанской - 8", - добавили в Казавтожол, пишет Sputnik Казахстан.

На этом отрезке проезд будет платным только для грузовых автомобилей.

Платными станут участки, проходящие через города Семей и Чарск, а также через Аккулинский, Бескарагайский и Жарминский районы.

Ранее сообщалось, что дорога Павлодар - Омск (до границы России) также будет платной.

На трассе М-38 останется единственный бесплатный участок - от границы Китая до села Калбатау.