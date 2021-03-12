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Возвращение в Карабах, глава 1: освобожденный Агдам, "Кавказская Хиросима" (ФОТО)

В конце февраля съемочная группа "Вестника Кавказа" посетила освобожденные территории Азербайджана, где сегодня активно ведется работа по возрождению региона, обращенного захватчиками в пустыню за три десятилетия Карабахской войны. Корреспонденты побывали в Агдаме, Физули, Джебраиле и Зангилане, на иранской и армянской границе, зафиксировав масштабы разрушений, осуществленных оккупационными силами ВС Армении в азербайджанских городах.

Первая остановка этого фотовозвращения на освобожденные земли – Агдам, некогда крупнейший город равнинного Карабаха, сравненный оккупантами с землей. Агдам обязательно вернется к жизни и вновь будет заселен изгнанными из него горожанами и их потомками, но для этого предстоит сделать еще очень многое: на наших фото вы увидите, почему его называют "городом-призраком" и "Кавказской Хиросимой"

Возвращение в Карабах, глава 1: освобожденный Агдам, &quot;Кавказская Хиросима&quot; (ФОТО)
Возвращение в Карабах, глава 1: освобожденный Агдам, &quot;Кавказская Хиросима&quot; (ФОТО)
Возвращение в Карабах, глава 1: освобожденный Агдам, &quot;Кавказская Хиросима&quot; (ФОТО)
Возвращение в Карабах, глава 1: освобожденный Агдам, &quot;Кавказская Хиросима&quot; (ФОТО)
Возвращение в Карабах, глава 1: освобожденный Агдам, &quot;Кавказская Хиросима&quot; (ФОТО)
Возвращение в Карабах, глава 1: освобожденный Агдам, &quot;Кавказская Хиросима&quot; (ФОТО)
Возвращение в Карабах, глава 1: освобожденный Агдам, &quot;Кавказская Хиросима&quot; (ФОТО)
Возвращение в Карабах, глава 1: освобожденный Агдам, &quot;Кавказская Хиросима&quot; (ФОТО)
Возвращение в Карабах, глава 1: освобожденный Агдам, &quot;Кавказская Хиросима&quot; (ФОТО)
Возвращение в Карабах, глава 1: освобожденный Агдам, &quot;Кавказская Хиросима&quot; (ФОТО)
Возвращение в Карабах, глава 1: освобожденный Агдам, &quot;Кавказская Хиросима&quot; (ФОТО)
Возвращение в Карабах, глава 1: освобожденный Агдам, &quot;Кавказская Хиросима&quot; (ФОТО)
Возвращение в Карабах, глава 1: освобожденный Агдам, &quot;Кавказская Хиросима&quot; (ФОТО)
Возвращение в Карабах, глава 1: освобожденный Агдам, &quot;Кавказская Хиросима&quot; (ФОТО)
Возвращение в Карабах, глава 1: освобожденный Агдам, &quot;Кавказская Хиросима&quot; (ФОТО)
Возвращение в Карабах, глава 1: освобожденный Агдам, &quot;Кавказская Хиросима&quot; (ФОТО)
Возвращение в Карабах, глава 1: освобожденный Агдам, &quot;Кавказская Хиросима&quot; (ФОТО)
Возвращение в Карабах, глава 1: освобожденный Агдам, &quot;Кавказская Хиросима&quot; (ФОТО)
Возвращение в Карабах, глава 1: освобожденный Агдам, &quot;Кавказская Хиросима&quot; (ФОТО)
Возвращение в Карабах, глава 1: освобожденный Агдам, &quot;Кавказская Хиросима&quot; (ФОТО)
Возвращение в Карабах, глава 1: освобожденный Агдам, &quot;Кавказская Хиросима&quot; (ФОТО)
Возвращение в Карабах, глава 1: освобожденный Агдам, &quot;Кавказская Хиросима&quot; (ФОТО)
Возвращение в Карабах, глава 1: освобожденный Агдам, &quot;Кавказская Хиросима&quot; (ФОТО)
Возвращение в Карабах, глава 1: освобожденный Агдам, &quot;Кавказская Хиросима&quot; (ФОТО)
Возвращение в Карабах, глава 1: освобожденный Агдам, &quot;Кавказская Хиросима&quot; (ФОТО)
Возвращение в Карабах, глава 1: освобожденный Агдам, &quot;Кавказская Хиросима&quot; (ФОТО)
Возвращение в Карабах, глава 1: освобожденный Агдам, &quot;Кавказская Хиросима&quot; (ФОТО)
Возвращение в Карабах, глава 1: освобожденный Агдам, &quot;Кавказская Хиросима&quot; (ФОТО)
Возвращение в Карабах, глава 1: освобожденный Агдам, &quot;Кавказская Хиросима&quot; (ФОТО)
Возвращение в Карабах, глава 1: освобожденный Агдам, &quot;Кавказская Хиросима&quot; (ФОТО)

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