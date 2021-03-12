Падение России в таблице коэффициентов УЕФА продолжается

Нидерланды обогнали России в таблице коэффициентов УЕФА и вышли на 7-е место.

Это случилось это после победы амстердамского "Аякса" над швейцарским клубом "Янг Бойз" в первом матче 1/8 финала Лиги Европы. Теперь у Голландии 38,4 балла. Россия опустилась на 8 строчку (38,382 балла), где и закончит еврокубковый год, сообщает Sports.ru.

В следующем сезоне Россию в еврокубках представят пять клубов. Чемпион страны попадет в групповой этап Лиги чемпионов, занявшая второе место команда начнет свой путь со второго квалификационного раунда.

Обладатель Кубка России сыграет на групповом этапе Лиги Европы. Третья и четвертая команды Премьер-лиги сыграет во втором и третьем квалификационном раундах нового турнира Лиги конференций.