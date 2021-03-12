Роспотребнадзор: птичий грипп научится передаваться от человека человеку

Вскоре людей может атаковать птичий грипп, считает глава Роспотребнадзора Анна Попова. В феврале у нескольких россиян был выявлен новый тип вируса птичьего гриппа A(H5N8). Он, вероятно, скоро мутирует и будет передаваться от человека человеку.

"Прогноз о том, что это случится, имеет достаточно высокую степень вероятности. Это, скорее всего, случится. <...> Но мы увидели это раньше, чем наступила беда", - заявила Попова, пишет ТАСС.

По ее словам, есть время подготовиться к такому сценарию, создать тесты и разработать вакцину. "Не понадобится - вот это будет уже счастливый случай. Но если понадобится, мы будем готовы. То есть мы смогли увидеть и предупредить все мировое сообщество о том, что угроза есть", - подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Попова добавила, что обнаружение этого вируса у людей стало "открытием мирового уровня" и результатом работы системы санитарно-эпидемиологического надзора.

В феврале Роспотребнадзор сообщал, что семь сотрудников птицефабрики на юге России стали первыми в мире людьми, которые заразились вирусом птичьего гриппа A(H5N8).