В Крыму лихач на BMW нарочно сбил полицейского

В Симферополе полицейский попытался остановить автомобиль, однако нетрезвый водитель предпочел продолжить движение и несколько метров вез правоохранителя на капоте.

"Оперуполномоченный уголовного розыска подошел к автомобилю, представился водителю и попытался его остановить, перегородив собой дорогу. Водитель начал движение, зацепив правоохранителя на капот иномарки, провез полицейского несколько метров, после чего скрылся", - сообщает пресс-служба МВД по Республике Крым.

Вскоре автомобиль и находящихся в нем мужчин нашли и задержали. В крови у задержанных выявлен алкоголь: 44-летний житель Ростова-на-Дону - 0,65 промилле, 39-летний житель Майкопа - 0,73 промилле. До наезда на полицейского они проводили время в кафе в центре Симферополя, счет на сумму более 20 тыс рублей мужчины не оплатили и пытались скрыться на автомобиле BMW.

На водителя составлен административный протокол за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.