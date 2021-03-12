Полицейский спас провалившихся под лед подростков в Атырауской области

Два 15-летних подростка из села Балыкшы Атырауской области провалились под лед, они стали звать на помощь. Крики о помощи услышал полицейский Аскар Кабдуллаев.

Сотрудник правоохранительных органов сумел вытащить их и отвез домой, где вызвал скорую помощь, сообщили в департаменте полиции. В настоящее время жизни детей вне опасности.

Родители спасенных детей выразили огромную благодарность полицейскому, передает Sputnik Казахстан.