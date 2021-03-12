США введут новые санкции против "Северного потока-2", если ...

Соединенные Штаты введут новые санкции, против реализации "Северного потока-2" в том случае, если обнаружится, что к строительству подключены новые юридические лица.

"Мы будем продолжать оценивать деятельность вокруг трубопровода, которая ведется в регионе", - предупредил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс, добавив, что в том случае, если эта деятельность будет соответствовать критериям для введения санкций, то они будут введены.

Далее Прайс напомнил, что доклады об ограничениях против участников строительства газопровода необходимо предоставлять каждые девяносто дней.