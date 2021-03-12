Главная » Новости

США введут новые санкции против "Северного потока-2", если ...

США введут новые санкции против &quot;Северного потока-2&quot;, если ...

Соединенные Штаты введут новые санкции, против реализации "Северного потока-2" в том случае, если обнаружится, что к строительству подключены новые юридические лица.

"Мы будем продолжать оценивать деятельность вокруг трубопровода, которая ведется в регионе", - предупредил руководитель пресс-службы Госдепа Нед Прайс, добавив, что в том случае, если эта деятельность будет соответствовать критериям для введения санкций, то они будут введены.

Далее Прайс напомнил, что доклады об ограничениях против участников строительства газопровода необходимо предоставлять каждые девяносто дней.

1280 просмотров





Вестник Кавказа

во Вконтакте

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!