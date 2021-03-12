Москву ждет пятничная метель

Температура воздуха днем в Москве повысится до минус 4-6 градусов, вечером прогнозируется слабая метель, сказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, вечером небольшой снег и слабая метель. Температура повысится до минус 4-6, по области минус 3-8", - цитирует собеседника РИА Новости.

Ветер южный 5-10 м/с, с порывами, атмосферное давление понизится до 744 мм ртутного столба, также сообщил он.