Главная » Новости

Москву ждет пятничная метель

Москву ждет пятничная метель

Температура воздуха днем в Москве повысится до минус 4-6 градусов, вечером прогнозируется слабая метель, сказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

"Сегодня в Москве ожидается облачная с прояснениями погода, вечером небольшой снег и слабая метель. Температура повысится до минус 4-6, по области минус 3-8", - цитирует собеседника РИА Новости.

Ветер южный 5-10 м/с, с порывами, атмосферное давление понизится до 744 мм ртутного столба, также сообщил он.

735 просмотров





Вестник Кавказа

в Telegram

Подписаться



Видео

Новости



Популярные



Подпишитесь на нашу страницу в Facebook, чтобы не пропустить самое интересное!
Не показывать мне больше это
Не показывать мне больше это
Подпишитесь на наши страницы в социальных сетях, чтобы не пропустить самое интересное!