Попова: коронавирус сменят новые инфекции

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила о росте рисков появления новых опасных вирусов.

"Мы так поменяли мир вокруг себя, мы так быстро мигрируем, так быстро осваиваем новые территории, вырубая леса и, так сказать, обнажая новые вирусы, лишая их привычной жизни, уклада и заставляя их действовать в новом направлении, иногда направляя эти вирусы прямо на человека", - признала глава ведомства, подчеркнув, что "риски есть и они будут увеличиваться".

В этой связи глава Роспотребнадзора указала на важность знаний о защите от новых заболеваний и недопущении их распространения, передает ТАСС.