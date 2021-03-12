С коронавирусом в Ставропольском крае справились еще 124 человека

За минувшие сутки от коронавирусной инфекции нового типа выздоровели 124 человека, более 45 тыс человек в регионе победили болезнь с начала пандемии.

"Но инфекцию порой непросто победить. К сожалению, об этом напоминают новые летальные исходы, зарегистрированные за вчера. Соболезную родным скончавшихся пациентов...", - написал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров в Instagram

Он также подчеркнул важность соблюдения профилактических мер, отметив, что самая надёжная защита – вакцинация.