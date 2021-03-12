В Акмолинской области трудились лжепедагоги

Правоохранители Акмолинской области выявили двух работников местного колледжа, трудившихся на основании поддельных документов о высшем образовании.

В департаменте полиции региона пояснили, что поддельные документы обнаружил руководитель учебного заведения и обратился в правоохранительные органы.

Возбуждено уголовное дело по статье "Подделка, изготовление или сбыт поддельных документов, штампов, печатей, бланков, государственных знаков почтовой оплаты, госнаград", передает Sputnik Казахстан. Обвиняемые признай свою вину.