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Жилой дом полыхает в Анапе

Жилой дом полыхает в Анапе

Пожар вспыхнул в одном из многоэтажных домов в Анапе. Площадь возгорания составляет 1 500 кв м, информирует пресс-служба МЧС России.

В ведомстве сообщили, что в настоящее время идет эвакуация населения. "По состоянию на 06:30 площадь пожара составляет 1 500 кв. м, пожарные подразделения проводят тушение пожара также с применением высотной техники", - цитирует сообщение пресс-службы ТАСС.

Уточняется, что для эвакуированных подготовлены пункты временного размещения. Пожару присвоен повышенный номер сложности.

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Вестник Кавказа

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